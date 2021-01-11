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Снігопад у Японії: число жертв і постраждалих зросло

Японія, Понеділок 11 січня 2021 10:29
Снігопад у Японії: число жертв і постраждалих зросло
Фото: снігопад у Японії (twitter.com JPN_PMO)
Автор: Юлія Струк

У Японії тривають сильні снігопади. Внаслідок негоди загинули вже восьмеро людей і постраждали понад 270.

Про це повідомляє NHK.

Станом на 5 годину ранку понеділка в місті Тояма зафіксували 120 сантиметрів снігу, 100 сантиметрів у місті Фукуї і 63 сантиметри в місті Ніїгата.

Відзначається, що кількість накопиченого снігу більш ніж в два рази перевищувала середню кількість для цієї пори року в цих двох префектурах, а також в Ісікаві і Фукуї.

Метеорологічне агентство закликає громадян не виходити на вулицю без необхідності. Сьогодні снігопади триватимуть. До ліквідації наслідків негоди залучені загони Сил самооборони країни.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що щонайменше один житель Японії загинув, ще 76 постраждали через снігопади. Більшість інцидентів було пов'язано з падінням сніжного насту з дахів і дерев, а також з подіями, що виникли під час прибирання снігу.

Як писало РБК-Україна, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних циклоном "Філомена", вже стали чотири людини. Раніше було відомо про двох загиблих.

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Новини України В світі загибліЯпоніяСнігопад

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