Снігопад, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

У середу, 13 січня, на всій території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від -4 до +7, а вночі спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у Запорізькій та Херсонській області буде йти мокрий сніг, а у Криму - дощ. Усю іншу територію країни вкриє снігом.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -1 до +1, а вночі вона буде в межах -4 -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від -4 до 0, а вночі стовпчики термометрів покажуть -5 -1.

У південних та східних регіонах температура повітря коливатиметься від -3 до +7, а вночі вона буде від -6 до +4.

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень очікується від -4 до -1, а вночі від -4 до -2.

Нагадаємо, сьогодні в Україні може випасти до 15 сантиметрів снігу. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах буде ожеледиця.

Крім того, синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.

Разом з тим у Києві 15 та 16 січня стовпчики термометрів опустяться до -21 градусу.