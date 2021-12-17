Сніг на заході і незначні морози: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

Завтра вночі та вдень у західних областях прогнозується сніг. При цьому на решті території України буде без опадів.

Також прогнозується сильний вітер до 5-10 м / с.

Майже у всіх регіонах України температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах -1 +2 градуси. Однак на півдні температура вдень підніметься до +1 +4 градусів.

Погода в Києві

У суботу вночі в столиці очікується сніг, проте вдень вже буде без опадів. Також очікується сильний вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі та вдень становитиме від -1 до +1.