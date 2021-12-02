Сніг, ожеледиця та дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

У західних областях температура повітря вдень становитиме +6 +10 градусів, вночі від +4 до -2. Протягом доби сніжитиме.

На півночі стовпчики термометра покажуть вдень +3 +7 градусів, а вночі -1 -3. Снігопади очікуються протягом доби.

У східних областях вдень +3 +6 градусів, а вночі очікується до -2 -4. Опадів не прогнозується.

На півдні країни температура повітря вдень підніметься до +9 +12, а вночі коливатиметься від +5 до -2. Без опадів.

У центральних областях вдень до +4 +9, а вночі -1 -3 градуси морозу. Сніжитиме лише у Вінницький області, на решті територій без опадів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +5 +7 градусів, а вночі -1 -3.