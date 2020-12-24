Сніг, ожеледиця та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погоди

У п'ятницю, 25 грудня, в України очікується сніг, ожеледиця та шквальний вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, завтра у східній та північно-східній частині країни буде спостерігатися значний сніг, налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Крім того, там очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 24 грудня на всій території України, окрім східних регіонів, очікуються опади. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +9 градусів, однак вночі на сході вдарять морози.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 см снігу.

Крім того, у Києві сьогодні зранку йшов дощ, можлива ожеледь. Також киян попередили про туман.