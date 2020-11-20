Сніг з дощем та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 20 листопада, на переважній території України очікуються опади, місцями сніг. В деяких областях температура повітря вдень опуститься нижче нуля, а вночі в центральних, північних та східних областях будуть заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Таким чином сьогодні в усіх західних регіонах, окрім Волинської області, будуть йти дощі. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях спостерігатиметься мокрий сніг з дощем. На всій іншій території України буде мінлива хмарність, однак без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатись від +3 до + 6 тепла, а вночі від +2 до +5.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах 0 +5, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -6 +2

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від -2 до +7, а вночі від -11 до +4.

Прогноз в Києві

Столицю та Київську область в п'ятницю вкриють дощі та мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1 +4 градуси, а вночі -4 +1.

Нагадаємо, напередодні в східних областях України випало до 8 сантиметрів снігу. У Луганській та Донецькій областях сильно похолодало.

Також РБК-Україна раніше писало, що 20 листопада частину країни накриє снігопадом. Крім того, ймовірний вітер до штормових значень.