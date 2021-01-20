Сніг з дощем та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 20 січня, на заході, півдні та в центрі очікуються опади. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -15 до +2 градусів, однак вночі очікуються сильні морози до -24.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій західній території України, а також в Житомирській області та Криму очікується мокрий сніг. У всіх інших регіонах буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів.
У західних та південних областях температура повітря вдень буде коливатися від -5 до +2, а вночі вона буде від -15 до -3.
У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -12 до -2, а вночі від -24 до -11.
У східних областях температура повітря вдень становитиме від -15 до -7, а вночі вона буде в межах -22 -14.
У Києві та області сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від -9 до -6, а вночі від -21 до -17.
Нагадаємо, 20 січня у деяких західних областях очікується сильний вітер та хуртовини.
До цього синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління. Вже найближчими днями морози відступлять.