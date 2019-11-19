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В РНБО заявили про необхідність зміни риторики щодо Донбасу

Новини » Політика     19.11.2019 - 14:19
В РНБО заявили про необхідність зміни риторики щодо Донбасу
Фото: Сергій Сивохо (facebook.com/sivokho)

Сивохо зазначає, що Україна має змінити понятійний апарат

Українська влада для реінтеграції Донбасу має змінити риторику щодо окупованих територій. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів радник голови РНБО Сергій Сивохо.

За його словами, українська сторона повинна змінити понятійний апарат, сформований "пропагандою за п'ять років".

"Змінити риторику і перестати використовувати штампи - "свої-чужі", "сепари-укри". Навіть на словах ми повинні не розпалювати війну, а заліковувати рани. Ми хочемо і будемо шукати спільні інтереси і точки дотику, а реалізовувати це будемо через інформаційну політику і культурне зближення. Вже скоро ви самі побачите - про які проекти я кажу", - зазначив Сивохо.

Він також додав, що паралельно необхідно гармонізувати роботу з переселенцями, спростити процедури проходження КПВВ, а також виплатити пенсії жителям непідконтрольних територій.

Нагадаємо, раніше Сивохо повідомив, що в Раді національної безпеки і оборони України підготують Національну платформу примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу.

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