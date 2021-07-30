РНБО взялася за забезпечення шкіл та дитсадків водою та каналізацією

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на черговому засіданні обговорила питання забезпечення навчальних закладів і лікарень якісною водою. Було прийнято рішення під'єднати всі українські школи до централізованої каналізації.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні РНБО окремо було піднято питання забезпечення дитсадків, лікарень і шкіл якісною водою. "Загальна кількість таких об'єктів по дитячих садках і школах 303 318 по всій країні. Вони всі поставлені на моніторинг", - сказав Данілов.

"Щобільше, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні РНБО ми прийняли рішення забезпечити в такий спосіб, щоб вона там обов'язково з'явилася найближчим часом. Для того, щоб ми зняли це питання у XXI столітті", - додав секретар РНБО.