RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РНБО взялася за забезпечення шкіл та дитсадків водою та каналізацією

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на черговому засіданні обговорила питання забезпечення навчальних закладів і лікарень якісною водою. Було прийнято рішення під'єднати всі українські школи до централізованої каналізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні РНБО окремо було піднято питання забезпечення дитсадків, лікарень і шкіл якісною водою. "Загальна кількість таких об'єктів по дитячих садках і школах 303 318 по всій країні. Вони всі поставлені на моніторинг", - сказав Данілов.

"Щобільше, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні РНБО ми прийняли рішення забезпечити в такий спосіб, щоб вона там обов'язково з'явилася найближчим часом. Для того, щоб ми зняли це питання у XXI столітті", - додав секретар РНБО.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОшкола