РНБО вводить санкції проти нардепа Деркача

"Прийнято рішення ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача та кола осіб, які під санкціями США", - заявив Данілов.

Хто такий Андрій Деркач

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов ніби-то робив особисто Порошенко.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори. Міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Деркача.

Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".