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В РНБО повідомили, чи торкнеться Коломойського новий закон про подвійне громадянство

Автор: Роман Тверденко

Олігарху Ігорю Коломойському немає необхідності відмовлятися від громадянства інших країн. Але це потрібно буде зробити тільки, якщо він буде претендувати на державну посаду.

Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

Він нагадав цитату Коломойського про його "потрійне громадянство" і підкреслив, що в разі роботи на держслужбі йому доведеться залишитися лише громадянином України.

"Те, що стосується Ігоря Коломойського, ви знаєте, що у нього, як він сам говорив, не подвійне, а потрійне громадянство. Якщо він буде просуватися на якісь щаблі державної влади, він не зможе це зробити не відмовившись від тих громадянств, які у нього є, окрім українського", - заявив Данілов.

Сам Коломойський підтверджував, що має паспорта України, Ізраїлю та Кіпру.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Кабінету міністрів доручено розробити проект закону щодо осіб із подвійним громадянством.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив про необхідність введення в Україні подвійного громадянства, але, за винятком громадянства держави-агресора.

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Новини України Ігор Коломойский
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