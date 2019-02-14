В РНБО розповіли, що дозволить посилити обороноздатність України

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

За словами Турчинова, підвищення рівня прозорості закупівель при виконанні оборонного замовлення посилить обороноздатність

Підвищення рівня прозорості закупівель при виконанні державного оборонного замовлення дозволить посилити обороноздатність України. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами Турчинова, рівень фінансування сектору безпеки і оборони України за останні п'ять років зріс у 19,5 разів. Також Турчинов підкреслив, що реформування оборонно-промислового комплексу є одним із пріоритетів РНБО України.

"Реформування оборонно-промислового комплексу України відбувається швидкими темпами, в цьому напрямку зроблено вже достатньо багато кроків - це і послідовний перехід на стандарти НАТО під час розробки і виготовлення нової зброї та військової техніки, підвищення обсягів виробництва та якості продукції, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, впровадження прямих контрактів для силових міністерств із закупівлі зброї за кордоном тощо", - сказав секретар РНБО.

Проте надмірна секретність і низький рівень конкурентності при виконанні державного оборонного замовлення негативно впливають на процес закупівлі оборонної продукції, зазначив Турчинов.

"Закупівля продукції, робіт і послуг, що становить державну таємницю, здійснюється, в більшості випадків, без застосування конкурентних процедур з відповідними наслідками - відсутністю можливості якісного відбору виконавців державного оборонного замовлення", - сказав секретар РНБО України.

Крім того, за словами Турчинова, через закритість державного оборонного замовлення в цій сфері практично відсутній громадський контроль.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про оборонне держзамовлення на три роки.