РНБО провів нараду з інформаційної протидії агресії проти України

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергій Кривонос провів закриту нараду з питань протидії агресії проти України в інформаційній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами Кривоноса, налагодження чіткої міжвідомчої координації, обмін інформацією, єдині базові наративи, чітка виважена державна реакція на інформаційні наступальні дії проти України, чітко вибудована система захисту інформаційного простору, активні інформаційні наступальні атаки на ворога - спроможні додати не аби якої переваги у боротьбі за мир та незалежність України.

У той же час він вказав на "хаос у інформаційних повідомленнях/виступах/заявах керівників різних відомств, які через непрофесійність піарників призводять до підігравання нашому ворогу", і "провальну попередню роботу реформованого Міністерства інформаційної політики", що потребує негайних державних спільних дій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данилова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк пішов з поста з власної ініціативи.