РНБО продовжила запроваджені три роки тому персональні санкції

"21 червня 2018 року РНБО були ухвалені персональні санкції щодо деяких фізичних і юридичних осіб, введених в дію указом номер 176 від 2018 року. Указ передбачав введення санкцій на три роки. 21 червня спливає термін дії цих санкцій. Це виключно юридичні і фізичні особи", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що санкції продовжено щодо всіх суб'єктів, які є в наявності в реєстрах і "є ще живими".

"Тому що частина людей, які перебували під санкціями, померли", - додав Данілов.