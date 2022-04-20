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РНБО закликає українців не поширювати інформацію про місця зберігання нафтопродуктів

Пожежа на нафтобазі (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Українців закликали не поширювати в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Звертаємось до представників ЗМІ та звичайних громадян: не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена.

Раніше ми повідомляли, що Росія переймається за своїх агентів в Україні, бо вони можуть припинити підривну діяльність.

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