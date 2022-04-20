РНБО закликає українців не поширювати інформацію про місця зберігання нафтопродуктів

Українців закликали не поширювати в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Звертаємось до представників ЗМІ та звичайних громадян: не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена.
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