РНБО доручила повернути державі "трубу Медведчука"

Данилов заявив, що в даний час нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України. При цьому ніякої приватизації не проходило.

Як зазначається в повідомленні прес-служби президента, рішенням РНБО від 2015 року Кабінетові міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

"Однак за понад п’ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо компанією "Прикарпатзахідтранс" володіють білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Останнього пов'язують з оточенням Медведчука. "Прикарпатзахідтранс" експлуатує близько 800 км нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", за яким дизельне паливо з Росії та Білорусі качають для України і транзиту в Європу.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО ввело санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ввів санкції проти ряду осіб, які можуть бути причетні до фінансування тероризму на Донбасі. Зокрема, у списку в цілому фігурують 8 чоловік.