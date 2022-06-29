В РНБО спростували чутки про призов жінок на військову службу

У відомстві навели найпопулярніші чутки та фейки, які розповсюджють пропагандисти та обговорює населення.

Фейк: чув, що жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну.

Спростування: взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. №313.

Фейк: жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам.

Спростування: жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.

Фейк: я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розказуєте?

Спростування: взяття на облік - це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом.

Фейк: а не добровільно можуть забрати?

Спростування: у воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.