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В РНБО спростували головні фейки стосовно підвищення цін на комунальні послуги

Фото: В РНБО спростували головні фейки стосовно підвищення цін на комунальні послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Серед населення розповсюджуються фейки про підвищення тарифів на комунальні послуги. В РНБО зібрали їх та спростували, посилаючись на законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У відомстві навели три найпоширеніші фейки про підвищення тарифів на комунальні послуги:

1) Фейк: "восени для населення підвищаться тарифи на тепло вдвічі!"

Пояснення: Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №2479-IX від 29.07.2022р., яким передбачено встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

2) Фейк: "так, цей мораторій діє лише до кінця року, а потім "заплатите" за всі місяці!"

Пояснення: Законом запроваджено мораторій протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, та забороняється підвищення тарифів для населення.

3) Фейк: "а про постачання газу забули! Зараз все в "платіжку" включать."

Пояснення: Окрім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу.

Нагадаємо, що в РНБО спростували головні фейки навколо купівлі супутника для українських військових.

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