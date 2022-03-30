ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В РНБО назвали головні фейки, які "розганяє" російська пропаганда

Новость на русском →
Київ, Середа 30 березня 2022 03:47
В РНБО назвали головні фейки, які "розганяє" російська пропаганда Фото: telekom.com
Автор: Константин Широкун

Співробітники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій і дезінформаційних матеріалів, які російська пропаганда згенерувала і намагалася впровадити в український і російський медійний простір 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД при РНБО.

Так, окупаційні війська відновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Перед обстрілами окупанти обов'язково озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України.

Також Міноборони РФ повідомило, що політичне і військове керівництво України нібито наказує нацбатам знімати постановочні відео про "скоєні військовими вбивства мирних громадян і мародерство".

Пропагандисти Росії продовжують просувати тези про те, що звичайні росіяни не повинні страждати від санкцій Заходу і не повинні відповідати за дії влади. Зазначені меседжі були озвучені в ефірі італійського телеканалу RAI Мариною Овсянніковою, яка раніше виходила на телебаченні Росії з антивоєнним плакатом.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України фейки
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі