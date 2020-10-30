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В РНБО хочуть створити центр протидії гібридним загрозам

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 13:28
В РНБО хочуть створити центр протидії гібридним загрозам
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

На базі апарату Ради національної безпеки і оборони буде створено центр протидії гібридним загрозам. Рішення про його запуск зараз обговорюється в Офісі президента.

Про це на зустрічі з послом Британії Меліндою Сіммонс заявив секретар РНБО Олексій Данилов, передає прес-служба Ради.

За його словами, РНБО вже розробили проект указу президента про створення такого центру.

"Ми цілодобово моніторимо всі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розвиток стійкої системи протидії гібридним загрозам та створення відповідної структури вкрай актуальним", - сказав він.

Данилов також зазначив, що нова Стратегія нацбезпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, серед яких стратегія інформаційної безпеки. До розробки цієї стратегії Україна хоче залучити британських партнерів.

"Це велика спільна робота, адже наш опонент РФ діє аналогічно в інших країнах, і ми повинні об'єднувати зусилля з нашими партнерами", - вважає секретар РНБО.

Сіммонс у свою чергу заявила, що Україна є ключовим партнером Британії в сфері розвитку системи протидії загрозам гібридним. Також посол запевнила, що Великобританія готова надати необхідну допомогу українській стороні.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомляла, що Україна створить центр передового досвіду по боротьбі з гібридними погрозами при НАТО.

Також повідомлялося, що Україна і Великобританія планують розробити план з питань протидії російській гібридній війні.

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