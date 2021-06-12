РНБО має втрутитися в конфлікт між НКРЕКП і Міненерго, - експерт

"Міністр енергетики Галущенко каже керівникам НКРЕКП, ви там закінчуйте корупцією займатися, якісь трейдери у вас, щось ви скуповуєте всю атомну енергію дешево, продаєте задорого. Якщо у нас енергетичний сектор сьогодні знаходиться в повному розбраті, в повних збитках, скажіть мені, це що, не повинно стати предметом розгляду цього питання на РНБО", - заявив співак.

Експерт зазначив, що всупереч публічним обіцянкам президента про прибутковість "Енергоатому" в поточному році, НКРЕКП робить все можливе, щоб цього не сталося, штучно обвалюючи ціну на атомну енергію.

"Глава держави сказав, що протягом року "Енергоатом" повинен вийти на прибуток в 500 мільйонів, а протягом 1,5-2 років він повинен вийти в прибуток 1 мільярд доларів. Я вважаю, що будь-яка фраза президента країни повинна стати сигналом для дій якихось. Для того, щоб дати прибуток в мільярд, треба ж зрозуміти, чому збиток в мільярд. Треба ж знайти винних, посадити, покарати тощо. Нічого не відбувається", - додав він.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішло на публічний конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень.

Махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася.