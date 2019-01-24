Снат США відхилив пропозицію Трампа по завершенню кризи

Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

Пропозиція Трампа не набрав необхідних 60 голосів

Сенат Сполучених Штатів не підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа з подолання бюджетної кризи (шатдауну). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Трамп запропонував законопроект, який включає в себе виділення 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, проти якої виступає Демократична партія. З необхідних 60 голосів за цю пропозицію в Сенаті віддали 50 голосів, ще 47 сенаторів проголосували проти.

Раніше Трамп повідомляв, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл винесе на голосування нову пропозицію адміністрації США щодо виходу з бюджетної кризи. Після його заяви Демократична партія відразу відкинула нову пропозицію Трампа.

Відзначимо, з 22 грудня триває часткове зупинення роботи федерального уряду через відсутність бюджетних коштів. Це сталося через те, що республіканцям і демократам в Конгресі не вдалося узгодити параметри держбюджету. У нього Трамп і республіканці в ультимативному порядку хочуть включити понад 5 млрд доларів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Демократи не схвалюють виділення з казни таких великих коштів і готові запропонувати на це 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде шукати альтернативне місце для свого щорічного звернення до конгресу і виступить в палаті представників після того, як відновиться робота уряду.