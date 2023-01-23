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"Снарядный голод". Оккупанты ввозят боеприпасы в Луганскую область грузовиками, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты в Луганской области после взрывов на складах боятся транспортировать и хранить боеприпасы. Поэтому на фронт снаряды подвозят грузовиками, а не по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

Он отметил, что целью украинских военных во время работы "в тылу" оккупантов в Луганской области должен стать так называемый "снарядный голод".

"Лучше всего, что результатом этого стал так называемый "снарядный голод" у врага. То есть когда они не смогут своевременно постоянно подвозить боекомплекты для своей артиллерии. А мы видели, как разрывается эта логистическая цепочка после взрывов на их складах", - сказал Гайдай. .

Глава ОВА отметил, что россияне в Луганской области уже испытывают сложности из-за повреждения логистических путей. По его словам, в связи с этим боеприпасы подвозят грузовиками, а не по железной дороге.

"Такие очереди из фур со снарядами выстраивали возле Луганска, более 10 километров и дальше по 2, по 3 фуры подвозить поближе к фронту, а дальше перегружали уже в военные грузовики. Это все усложняет ведение боевых действий и держание обороны по всей линии фронта", - заявил он.

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что в направлении Кременной продолжаются тяжелые бои, а линия фронта приближается к черте города.

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