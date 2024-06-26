Снарядам нужен порох. Как мир ищет "дефицитный продукт" и зачем Украине для этого хлопок

Содержание

Как получают порох и кто поставляет сырье для его производства

В современном вооружении порох используется в качестве топлива. Для патронов, артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов. На примере артиллерийского выстрела - его составными элементами являются снаряд, взрыватель, гильза и пороховой заряд. Последний нужен, чтобы снаряд получил требуемую начальную скорость.

Поэтому порох выступает незаменимым взрывчатым веществом. Его основа - нитроцеллюлоза, лучшим сырьем для получения которой являются длинноволокнистые сорта хлопка ручного сбора.

В промышленном производстве ее также получают из хлопка машинной сборки и древесной целлюлозы. Но они содержат значительное количество примесей, затрудняющих переработку.

Нитроцеллюлозу получают действием на очищенную, разрыхленную и высушенную целлюлозу смесью серной и азотной кислот.

Вторым важным компонентом пороха является нитроглицерин. Он производится из глицерина, который получают из пропилена, а его получают из газов, образующихся при высокотемпературной переработке нефти. Кроме этих компонентов применяются различные стабилизаторы, катализаторы и так далее, но их количество в сравнении с нитроцеллюлозой в составе пороха ничтожное.

На третий год полномасштабной войны Украина и Россия испытывают "пороховой голод". Активные боевые действия серьезно сократили их арсеналы боеприпасов. Как и запасы европейских стран, которые поставляют снаряды Украине.

На сегодня все они активно работают над наращиванием оборонной промышленности, но многое упирается в сырье для пороха. В том числе из-за того, как распределено производство нитроцеллюлозы.

Крупнейшим экспортером выступает Китай с почти половиной мирового рынка. На втором месте - США с четвертью, далее идут Испания и Узбекистан, у которых приблизительно по 10%.

Кроме того, китайское сырье дешевле американского и испанского. А с учетом доли на мировом рынке от геополитических мотивов Китая может зависеть, кто в итоге победит в снарядной гонке.

Как Россия нарастила импорт нитроцеллюлозы почти в два раза

Россия с 2022 года значительно увеличила импорт нитроцеллюлозы. В том числе благодаря компаниям, которые базируются в США, в других западных странах и их союзниках.

Согласно данным из мартовской статьи The Wall Street Journal, в год полномасштабного вторжения импорт вырос на 70%, а к середине 2023 года превысил 3 000 тонн, что почти вдвое превышает уровень 2021-го.

Наращивание поставок происходит в то время, как оборонные компании по всему миру пытаются закупить дефицитное сырье, что приводит к росту цен и проблемам в производстве. Нитроцеллюлоза подчиняется строгим правилам международной торговли, а ее производство ограничено лишь несколькими странами.

У России своего сырья для артиллерийского пороха мало, поэтому способность Москвы закупать его за границей играет ключевую роль в войне против Украины, писало WSJ со ссылкой на доклад аналитиков и официальных лиц США.

"Нитроцеллюлоза, используемая как топливо, становится артиллерийским снарядом. Большинство погибших на поле боя и значительная часть сопутствующего ущерба вызваны артиллерией", - цитирует газета старшего научного сотрудника института RAND Брэдли Мартина.

После того, как США и Евросоюз наложили санкции на поставки сырья в Россию, резко вырос импорт из Китая. Однако в число поставщиков также входят компании из США, Германии и Тайваня.

Если до вторжения доля поставок в Россию из Турции составляла менее 1%, то к середине 2023 года небольшая турецкая компания Noy обеспечивала почти половину импорта. Не менее 80 тонн нитроцеллюлозы она закупила у немецких филиалов компании International Flavors & Fragrances (Нью-Йорк, США).

В феврале Минфин США ввел новые санкции, призванные ужесточить контроль над поставщиками и компаниями из третьих стран, готовыми снабжать Москву ресурсами для поддержки военной промышленности. Еще раньше нитроцеллюлоза была добавлена в список высокоприоритетных контролируемых товаров, что ограничивает их экспорт.

В апреле поставки сырья для пороха запретила Япония, а в июне такие же санкции против РФ ввел Тайвань. По данным таможенных органов Китая, с 2015 по 2021 год экспорта нитроцеллюлозы в Россию практически не было. Но тенденция такова, что в 2022-м Пекин поставил более 700 тонн, в 2023-м - 1 300 тонн, а за I квартал 2024-го - 110 тонн.

Конечно, Китай поставляет и в другие страны, но поставки в Россию вызывают обеспокоенность США. На днях старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер назвал Пекин "в известной степени" партнером Москвы. В частности, упомянув экспорт нитроцеллюлозы для производства пороха, что усугубляет угрозы безопасности для Украины и Европы.

Кроме того, в разы увеличился импорт из Казахстана и Узбекистана. Обычно хлопковую целлюлозу закупают частные российские компании, а потом перепродают пороховым заводам, но бывают и прямые контракты. Как писало BBC, после начала полномасштабной войны Ферганский химический завод (Узбекистан) в 25 раз нарастил поставки на Казанский пороховой завод по сравнению с 2019 годом. А экспортер Raw Materials Cellulose за 2022-2023 годы отправил сырья на свыше 3 млн долларов. Что касается Казахстана, то с 2022 года российские пороховые заводы снабжает компания "Хлопкопром-Целлюлоза".

Почему из-за Китая могут сорваться европейские планы по снарядам

Российско-украинская война вскрыла проблемы с мощностями оборонной промышленности в Европе, на которых сказались десятилетия недофинансирования. И главная проблема в том, что из-за критической нехватки пороха она не в состоянии быстро нарастить производство снарядов, говорится в статье Financial Times.

"Новый артиллерийский завод - это просто, но как делать больше снарядов без сырья? Невозможно увеличить в короткие сроки производство нитроцеллюлозы, пороха и тротила. В Европе нет крупных производителей необходимого сырья. Для увеличения производства пороха нужно, наверное, года три", - отмечал глава чешской Ассоциации промышленности обороны и безопасности Иржи Гинек.

Чешский концерн Explosia - один из крупнейших поставщиков взрывчатых веществ для производства боеприпасов - заявил, что его пороховые линии работают на полную мощность и расширение не планируется до 2026 года.

Испанский производитель FMG тоже работает на полную мощность с осени 2022 года, его 155-мм снаряды поставляются в Украину. По словам гендиректора Антонио Каро, на расширение понадобится до полугода из-за трудностей с получением пороховых компонентов. Стоимость основных материалов выросла в 2-3 раза, что вместе с всплеском спроса привело к повышению цен до 850 евро за снаряд. Что примерно на 20% больше, чем до 2022-го.

В настоящее время порох в Европу поставляют всего несколько стран. Поэтому Евросоюз ведет переговоры о поставках сырья из США и Австралии. Новые поставщики необходимы, поскольку высокая зависимость от хлопковой целлюлозы из Китая угрожает способности расширить производство снарядов.

Как заявил исполнительный директор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер, Китай обеспечивает Европу сырьем для пороха более чем на 70%.

"Есть риск того, что Китай может отказать по геополитическим причинам. И мы по этой причине закупаем как можно больше, чтобы пополнить свои запасы", - добавил он.

ЕС стремится увеличить производство снарядов до 1,4 млн единиц в год. Чтобы пополнить свои истощенные запасы и помочь Вооруженным силам Украины. Но общий дефицит нитроцеллюлозы может стать препятствием, писало FT.

Крупнейшими импортерами в Европе являются Германия, Швеция и Бельгия. Шведский Saab заявил, что в настоящее время проблем с цепочкой поставок нет, но в будущем зависимость от Китая представляет повышенный риск. В долгосрочной перспективе, вероятно, придется рассмотреть получение целлюлозы из дерева, но линия еще не запущена в производство, добавили в концерне.

По словам главы Saab Микаэля Йоханссона, нитроцеллюлоза является примером того, как оборонным компаниям придется выстраивать новую логистику в многополярном мире, где "будет не только западный порядок основанный на правилах".

Rheinmetall подтвердил, что рассматривает возможность запуска нитроцеллюлозной линии в рамках нового предприятия по производству боеприпасов в Нижней Саксонии. По оценкам Паппергера, закупленного китайского сырья должно хватить на три года.

Как Украина пытается получить свое сырье для пороха

Полного цикла производства снарядов в Украине не было, военно-промышленный комплекс критически зависел от поставок пороха. Снаряжением боеприпасов занимались заводы, которые после 2014 года оказались на оккупированных территориях. А в прошлом году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов сетовал на то, что производство пороха не налажено.

Хотя попытки выращивать хлопок в южных украинских регионах были. В промышленным масштабах - с 1930-х. Но урожай был в пять раз ниже, чем в среднеазиатских республиках СССР, и со второй половины 1950-х от выращивания хлопчатника отказались. Как пишет профильный портал Latifundist, тогда хлопок собирали в ноябре-декабре, после чего он еще дозревал.

По словам старшего научного сотрудника Института климатически ориентированного сельского хозяйства НААН Веры Боровик, культура нетребовательна к засушливому климату и выращивать хлопок в степях на юге Украины можно с успехом.

В мае Верховная рада приняла закон о хлопчатнике. Как отметил один из соавторов, нардеп Степан Чернявский, закон должен простимулировать выращивание хлопка. По его словам, потребность оборонного сектора в целлюлозе составляет 10 тысяч тонн. И чтобы обеспечить такой объем, нужно засеять 30 тысяч гектаров хлопка.

Как говорится в пояснительной записке, в реестре сортов содержатся сведения только о двух сортах. Внутренняя селекция не может предложить адаптированные сорта, которые обеспечат высокие стандарты сырья для пороха. Новый закон позволит регистрировать новые сорта, в том числе генно-модифицированные. До этого регистрация обычного хлопчатника занимала 2-3 года. а ГМ-хлопчатника была запрещена.

По мнению Боровик, с учетом подходящего климата и наличия ресурсов в Украине можно в короткие сроки создать комплекс по обеспечению промышленности продуктом данной категории. Для этого необходим запуск хлопчатобумажных заводов, куда производитель будет реализовывать хлопок-сырец. А внедрение скороспелых сортов и технологий переработки в перспективе обеспечит целлюлозой не только потребности Украины, но откроет возможности для экспорта.

Первые поля хлопчатника засеяли еще в мае. Сообщалось, что пять экспериментальных сортов попытаются вырастить в Одесской области. Современные сорта поступили из Германии, США и Турции.

Как сообщили в Департаменте аграрной политики Одесской ОВА, селекционеры уверены, что на юге Украины сложились благоприятные условия для выращивания хлопка. Особенно в районах, подверженных засухе. В целом по состоянию на май около 10 предприятий изъявили желание засеять небольшие экспериментальные поля, чтобы определить, выгодно ли выращивать хлопок и есть ли экономический потенциал. В июне департамент показал видео с первыми ростками украинского хлопчатника.

"После тестового испытания механизма … площади могут существенно увеличиться. Фермеры должны сначала понять технологию выращивания этой культуры, наладить внутреннюю переработку", - говорил инициатор закона нардеп Чернявский.

На декабрьской встрече с представителями оборонки президент Владимир Зеленский заявил, что удалось втрое увеличить производство оружия и военной техники, есть рост по выпуску снарядов. А в 2024 году Украина сосредоточится в том числе на порохе и взрывчатых веществах. С этой точки зрения своя хлопковая целлюлоза может стать шагом к полному циклу производства боеприпасов.

При подготовке материала использовались: публикации The Wall Street Journal, Financial Times, BBC, украинского аграрного портала Latifundist, текст закона о распространении сортов хлопчатника в Украине, информация Департамента аграрной политики Одесской ОВА.