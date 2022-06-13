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Спочатку Грузія, а вже потім Україна і Молдова, - грузинський прем'єр про вступ до ЄС

Фото: Іраклій Гарібашвілі (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Якщо комусь і належить статус кандидата в ЄС, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Грузія отримала цей статус на шляху реформ, здійснених за останні 9 років.

Про це зявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online".

"Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано статус кандидата, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу", - Гарібашвілі.

З його слів, Грузія заслужила цей статус на шляху реформ, здійснених за останні 9 років.

"Цей статус народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу", - сказав грузинський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гарібашвілі заявляв, що Грузія чекає "справедливого рішення" у відповідь на заявку Грузії в ЄС.

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Грузія