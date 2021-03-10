СН вирішила змінити організаційну структуру партії: що це означає
Партія "Слуга народу" на з'їзді 13 березня планує запровадити нову організаційну структуру політсили. Вона буде зафіксована у новій редакції статуту.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції СН Євгенія Кравчук.
"З того часу, як ми приймали попередній статут і формували вищу раду партії, ми пройшли ще одні вибори, місцеві. Наша команда депутатська збільшилась майже на 7 тисяч депутатів різних рівнів місцевих рад", - зазначила нардеп.
Вона підкреслила, що 2021 рік для політсили буде дуже важливим з точки зору партійного будівництва.
"Все це потребує у тому числі змін організаційної структури політсили. З'явиться політрада партії, куди увійдуть як і народні депутати, так і керівники регіональних обласних організацій. Можливо, хтось із міністрів може увійти", - сказала Кравчук.
За словами замглави фракції, також буде сформована національна рада громад, куди увійдуть представники місцевих органів самоврядування, депутати місцевих рівнів, керівники місцевих організацій.
"З приводу голови партії - нічого не зміниться. Голова партії обраний, тут змін точно не планується. І залишається з'їзд як основний орган, який приймає найважливіші рішення", - поінформувала нардеп.
Парламентар також повідомила, що на з'їзді розглянуть і партійну доктрину. Вона є деталізацією програмних завдань на найближчі роки для партії і фактично для фракції.
"Якихось конкретних кадрових питань у плані прізвищ не заплановано розглянути, саме по змінах окремих керівників обласних чи міських організацій. Ми більше розкажемо про молодіжне крило і про жіноче крило партії. Це дві такі структури, які найближчим часом будуть створені та будуть працювати в рамках партії", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, партія "Слуга Народу" проведе з’їзд 13 березня. На порядку денному - зміни у системі управління партією.
Як писало РБК-Україна, раніше СН визначилася з кандидатами на довиборах до Верховної ради на двох мажоритарних округах. За вакантні мандати боротимуться спортсмен Василь Вірастюк та глава Покровської РДА Андрій Бондаренко.