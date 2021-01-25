СН може знову зібрати фракцію через ситуацію з Дубінським

"Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції так і не вирішила, що робити з нардепом Олександром Дубінським, якого США звинуватили у втручанні у вибори. Нардепи можуть знову зібратися на засідання.

Про це на брифінгу розповів заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

За словами Корнієнка, фракція планує провести опитування серед нардепів з трьома варіантами дій щодо Дубінського.

"Перший варіант - підтримувати пана Дубінського та направляти листи на його підтримку відповідним закордонним організаціям. Другий варіант - виключення з фракції. Третій варіант - ініціація до відповідних структур на предмет звільнення Дубінського з посади заступника голови комітету з податків і митної політики", - заявив він.

Нардеп зазначив, що ця ситуація буде вивчатися в найближчі день-два і, можливо, доведеться ще раз збирати засідання фракції для вирішення цього питання.

Корнієнко також підтвердив, що між Дубінським і президентом Володимиром Зеленським сьогодні була "дискусія", в тому числі з "емоційними аргументами" з обох сторін. Крім того, як розповів Корнієнко, президент пропонував Дубінському добровільно вийти з фракції СН.

Нагадаємо, в січні Мінфін США наклав санкції проти Дубінського та ще шести громадян України через втручання в американські вибори. Дубінського та інших громадян звинуватили у співпраці з нардепом Андрієм Деркачем, якого в США називають "агентом Кремля".