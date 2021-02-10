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В "СН" пояснили, для чого контррозвідці право блокувати інформресурси

Автор: Олег Черниш

Ухваленим Верховною Радою у першому читанні законопроектом про реформу СБУ пропонується надати відомству фактично необмежені можливості в боротьбі з ворогами української державності. Серед іншого контррозвідка може отримати можливість блокувати інформаційні ресурси.

Про це йдеться в матеріалі РБК Україна "Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

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Втім, розробник законопроекту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що це може стати ефективним засобом у боротьбі із гібридною агресією РФ. При цьому він визнає, що частина норм документу написані досить розмито і теоретично можуть бути використані для зловживань з боку силовиків.

"У медалі є дві сторони. Так, з одного боку можливо це і зловживання, а з іншого – у нас багато випадків прояву гібридної інформаційної війни з боку країни-агресора, на які правоохоронці не можуть реагувати моментально", – вважає він.

Нардеп наводить як приклад роботу низки Телеграм-каналів, які, на його думку, використовуються для інформаційного впливу на українців в інтересах Росії. Завітневич впевнений, що держава повинна мати можливість реагувати на це адекватно і швидко.

Зазначимо, законопроект №3196-д пропонує надати контррозвідникам право без санкції суду входити на підприємства і домоволодіння, опитувати людей і навіть блокувати інформаційні ресурси. Також, отримавши інформацію від СБУ, Центральна виборча комісія зобов'язана буде знімати з виборів кандидатів у депутати та політичні партії.

Для цього необхідно тільки, щоб силовики визнали кандидата причетним до "сепаратистської або розвідувально-підривної діяльності".

Правозахисники вбачають у таких широких повноваженнях контррозвідки великий простір для зловживань.

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