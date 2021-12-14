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Зможе виробляти 100 млн доз вакцин на рік: в Австралії відкриють новий завод

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Австралія, Вівторок 14 грудня 2021 11:27
Зможе виробляти 100 млн доз вакцин на рік: в Австралії відкриють новий завод Фото: в Австралії відкриють завод для виробництва вакцин (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 14 грудня, уряд Автсралії заявив, що планує розпочати виробництво мРНК-вакцин на новому заводі. Він зможе виготовляти до 100 мільйонів доз щорічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Завод планують побудувати в штаті Вікторія в рамках партнерства між виробником вакцин Moderna і федеральним урядом та урядом штату. Очікується, що він відкриється до 2024 року.

Таке рішення пов'язане з різким стрибком випадків захворювання коронавірусом у Сіднеї та прилеглих районах, частково через новий штам "Омікрон".

"Я б сказав, що вакцини з мРНК виявилися найбільшим науковим відкриттям у ході цієї пандемії. А це означає, що вони є важливою частиною майбутнього вакцин не лише тут, у цій країні, а й у всьому світі", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Він зазначив, що завод вироблятиме вакцини від потенційних майбутніх пандемій, а також від сезонних захворювань, таких як грип. За його словами, вакцини місцевого виробництва можуть допомогти не лише Австралії, а й усьому Тихоокеанському регіону.

До речі, у штаті Новий Південний Уельс, де знаходиться Сідней, у вівторок, 14 грудня, було зареєстровано понад 800 нових випадків зараження вірусом. Це є найвищим щоденним загальним числом за понад два місяці. Органи охорони здоров'я нещодавно виявили десятки випадків "Омікрону" і очікують, що їх кількість зростатиме по мірі завершення додаткових досліджень.

Нагадаємо, вчені з Австралії повідомили про виявлення варіанта штаму коронавірусу COVID-19 "Омікрон". Він трохи відрізняється від відомого раніше.

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