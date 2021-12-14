Сможет производить 100 млн доз вакцин в год: в Австралии откроют новый завод

Во вторник, 14 декабря, правительство Автсралии заявило, что планирует начать производство мРНК-вакцин на новом заводе. Он сможет производить до 100 миллионов доз ежегодно.

Завод планируют построить в штате Виктория в рамках партнерства между производителем вакцин Moderna и федеральным правительством и правительством штата. Ожидается, что он откроется к 2024 году.

Такое решение связано с резким скачком случаев заболевания коронавирусом в Сиднее и прилегающих районах, отчасти из-за нового штамма "Омикрон".

"Я бы сказал, что вакцины с мРНК оказались самым большим научным открытием в ходе этой пандемии. А это означает, что они являются важной частью будущего вакцин не только здесь, в этой стране, но и во всем мире", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Он отметил, что завод будет производить вакцины от потенциальных будущих пандемий, а также от сезонных заболеваний, таких как грипп. По его словам, вакцины местного производства могут помочь не только Австралии, но и всему Тихоокеанскому региону.

К слову, в штате Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, во вторник, 14 декабря, было зарегистрировано более 800 новых случаев заражения вирусом. Это является самым высоким ежедневным общим числом за более чем два месяца. Органы здравоохранения недавно выявили десятки случаев "Омикрона" и ожидают, что их число будет расти по мере завершения дополнительных исследований.