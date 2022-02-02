Хто зможе уникнути призову до армії з 2024 року. Резніков роз'яснив

У Міністерстві оборони України повідомили, що з 1 січня 2024 року вони планують повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку. Це буде зроблено поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міністерства.
За його словами, міністерство підготувало бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка.
"Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов", - повідомив він.
Нагадаємо, в Україні скасують призов на строкову військову службу. Кабміну доручено забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної ради України законопроект щодо цього.