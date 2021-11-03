Дивись тільки ТОПові фільми та серіали у нових пакетах Volia

З 1 листопада компанія оновила тарифні плани для інтернету й телебачення. Відтепер нові абоненти можуть вибрати з чотирьох пакетів саме той, який найкраще відповідатиме їхнім інтересам: «Базовий», «Релакс», «Сімейний» або ж «Преміум». У пакетах будуть доступні такі рейтингові шоу, як «Маска» та «МастерШеф», популярні серіали і прем’єри – такі як «Кріпосна» або ж «Сувенір з Одеси» та велика кількість світових і вітчизняних кінохітів – «Доктор Стрендж», новий «Світ Юрського періоду» або «Мої думки тихі». Крім того, Volia TV надає доступ до футбольних трансляцій Ліги чемпіонів та інших єврокубків, а також майже всіх топових футбольних чемпіонатів.

У пакеті «Базовий» з високошвидкісним інтернетом зібрано 93 популярних ТВ-канали та 8 тисяч найкращих світових фільмів і серіалів у онлайн-кінотеатрі Volia TV. Абоненти зможуть переглянути не лише найкращі національні канали, а й насолодитися іноземними в різних категоріях – «Музичні», «Розважальні», «Спортивні» тощо. Серед них є і улюблені телешоу онлайн: «Холостячка», «Співають всі», «Танці з зірками», «Світ навиворіт», «Орел і решка» тощо.

Пакет «Релакс» з високошвидкісним інтернетом – це 99 топових каналів, зібраних відповідно до потреб молодої аудиторії, а також доступ до найбільшого онлайн-кінотеатру, який налічує понад 10 тисяч фільмів і серіалів. Серед них є контент відомого онлайн-кінотеатру Start із популярними серіалами «Колишні», «Гранд», «Утриманки», а також культовими стрічками «Анна», «Медіатор», «Пара з майбутнього», «Брати поза грою» та іншими. Якщо хочете ввечері відпочити за переглядом захопливого відеоконтенту, це саме ваш вибір.

Третій пакет, «Сімейний» з високошвидкісним інтернетом, стане у пригоді тим, хто потребує різнопланового контенту для всієї родини, адже містить найбільший онлайн-кінотеатр сімейних фільмів від Disney (і майже всю колекцію фільмів від Marvel). Діти можуть насолодитися такими кінохітами, як «Аладдін», «Рая та останній дракон», «Дулітл», «Гаррі Поттер», «Думками навиворіт» тощо. У пакеті також близько 110 популярних каналів для дітей і дорослих, а серед відеоконтенту ви знайдете відомі кінострічки від Pixar, Dreamworks, Universal Pictures, FOX, Abc, 20th Century Studios і Paramount.

І останній пакет, «Преміум» з високошвидкісним інтернетом, включає абсолютно всі пропозиції Volia. Тобто це 148 каналів і повний доступ до одного з найбільших українських онлайн-кінотеатрів.

За потреби ви можете підключити додатковий пакет для будь-якої з пропозицій: «Дитячий», «Футбол», «ТОП фільми» або «ТОП серіали». Нововведення стосуються не лише змісту, а й процесу оплати. Відтепер абонентам не нараховується мінус, а платять вони лише тоді, коли користуються сервісом. Зауважимо, що одним із бонусів будь-якого пакета є можливість переглядати улюблений контент на трьох екранах одночасно завдяки додатку Volia TV.

«Ми ретельно проаналізували вподобання нашої аудиторії та розробили унікальні пропозиції, які відповідатимуть інтересам наших клієнтів. Навіть більше, в одному пакеті ви отримуєте топовий контент, високоякісний інтернет і доступ до одного з найбільших онлайн-кінотеатрів в Україні за лояльними цінами. Ми заощаджуємо не лише кошти клієнтів, а і їхній час: відтепер немає потреби шукати улюблений фільм на піратських сайтах, адже на Volia TV є якісний та ліцензійний контент», — прокоментував Святослав Горбань, заступник генерального директора, головний комерційний директор «Датагруп – Volia».

Нові пропозиції є унікальними на українському ринку, адже жоден інший провайдер не надає таких комплексних рішень.

Нагадаємо, за результатами дослідження міжнародної компанії nPerf, Volia є одним із найшвидших провайдерів інтернету, адже швидкість досягає 100 Мбіт/с, а в деяких регіонах – до 1 Гбіт/с. Компанія також здобула престижну українську премію Telecom Awards 2021 у номінації «Кращий національний постачальник лінійного телеконтенту».