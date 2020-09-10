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Дивись позитивно, безкоштовно, але легально

Прес-релізи, Четвер 10 вересня 2020 15:51

Лідер ринку, компанія VOLIA, відкрила безкоштовний каталог фільмів і серіалів «Дивись прямо зараз!». Починаючи з 9 вересня всі бажаючі зможуть без підписки та оплати вибрати фільм з каталогу безкоштовного легального контенту. Всі фільми в каталозі будуть надані у високій якості і без реклами.

Дивись позитивно, безкоштовно, але легально

«На даний момент, ми запускаємося у тестовому режимі, щоб оцінити привабливість даної послуги. В майбутньому, плануємо якісно і кількісно покращувати FreeVOD* каталог, надавши користувачам безкоштовний доступ до деяких фільмів преміум сегменту, першим епізодам популярних серіалів, а також архівам матчів УЄФА », - прокоментувала Сандра Крауіня, маркетинг директор Volia.

Серед доступного контенту багато фільмів українського виробництва, серед них відомі кінострічки: «Той, хто пройшов крізь вогонь», «Іван Сила», «Смертельно живий», «Іззі». Також, користувачі зможуть подивитися в хорошій якості і без реклами: «Тімбер – собака, що говорить», «Коротка зустріч», «Відважні скаути». В асортименті зарубіжного кіно відомі фільми: «Державні таємниці», «Це чортове серце», «Воображаріум», «Любов - це все, що тобі потрібно».

Для всіх користувачів, у тому числі неавторизованих, безкоштовні фільми будуть відображатися з підписом «Доступно». Наступне оновлення каталогу заплановано на 15 вересня, на початку кожного місяця список безкоштовних доступних кінострічок буде поповнюватися від п'яти до десяти позицій. Дана послуга буде доступною на Smart TV (Samsung, LG, Hisense, Sony, Philips), смартфонах iOS і Android, медіа-боксах Androidі і в Інтернеті.

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