Що подивитися: найцікавіші футбольні матчі на новорічні свята

Фото: що подивитися під час новорічних свят (premierleague.com)

Під Новий рік у любителів футболу зазвичай виникають проблеми з пошуком матчів для перегляду, але не у коронавірусному 2020 році. У європейському футболі грають практично без пауз через підвищену щільність календаря, обумовленої пандемією. Розповідаємо про найцікавіші поєдинки, які заплановані у святковий період з 26 грудня по 4 січня.

Свято на Туманному Альбіоні

Основна увага уболівальників прикута до чемпіонату Англії, який і в докарантинні часи грали без паузи в період різдвяного фестивалю. На кінець грудня припадає традиційний скажений марафон з матчів, незмінний вже десятки років.

26 грудня 2020, субота

14:30 • Лестер - Манчестер Юнайтед

17:00 • Фулхем - Саутгемптон

17:00 • Астон Вілла - Кристал Пелас

19:30 • Арсенал - Челсі

22:00 • Шеффілд Юнайтед - Евертон

22:00 • Манчестер Сіті - Ньюкасл

На наступний день після католицького Різдва - в так званий Boxing Day - матчем "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" починається 15 тур АПЛ. "Лисиці", які сенсаційно стали чемпіонами Англії у 2016 році, досить непогано почувають себе в цьому сезоні. Команда за підсумками 14 турів знаходиться на другому місці, а відставання від лідируючого "Ліверпуля" становить чотири очки.

"МанЮ" йде слідом на третій позиції з відставанням від суперника в одне очко, але маючи один матч в запасі. Якщо не брати до уваги нульову нічию, то "червоні" не знають поразки в чемпіонаті вже сім матчів поспіль, і цілком можуть претендувати на боротьбу за чемпіонство. Чи зможуть амбітні підопічні Брендана Роджерса зупинити переможну ходу "червоних дияволів", дізнаємося вже в суботу.

Увечері цього ж дня любителів футболу чекає принципове лондонське дербі "Арсенал" - "Челсі". "Каноніри", яким зараз не позаздриш, не можуть перемогти вже в шести зустрічах. Команда впала аж на 15 місце і ризикує в цьому сезоні боротися не за зону єврокубків, а за виживання. "Челсі" розташовується на десять позицій вище в турнірній таблиці, але останнім часом показує не найкращу форму. Команда набрала чудовий хід і несподівано програла у двох гостьових поєдинках поспіль.

27 грудня 2020, неділя

14:00 • Лідс - Бернлі

16:15 • Вест Хем - Брайтон

18:30 • Ліверпуль - Вест Бромвіч

21:15 • Вулверхемптон - Тоттенхем

Недільного дня продовжиться 15 тур чемпіонату Англії. Українських уболівальників напевно зацікавить протистояння "Вест Хем" - "Брайтон". "Молотобойці", за яких грає лідер збірної України Андрій Ярмоленко, приймуть команду, що знаходиться у двох балах від зони вильоту. Український вінгер не може стати гравцем основи вже в третьому сезоні поспіль, але в цьому і наступних матчах може отримати шанс, адже головний тренер планує ротацію через насичений графік.

"Вест Хем" є середняком АПЛ і демонструє в цьому сезоні непогану якість футболу. З п'яти останніх поєдинків вони здобули три перемоги, програли всього один і стільки ж зіграли внічию. Їх суперники не можуть перемогти п'ять останніх матчів, тричі зігравши внічию і зазнавши двох поразок.

Потім лідер чемпіонату прийме на своєму полі одного з аутсайдерів турнірної таблиці "Ліверпуль" - "Вест Бромвіч". Минулого року "мерсисайдці" завоювали титул чемпіона вперше за 30 років. Команда Юргена Клоппа впевнено йде до другої поспіль перемоги і важко уявити, що вони втратять очки в цій грі. За їхньою грою просто дуже приємно дивитися.

Заключним матчем туру буде протистояння "Вулверхемптон" - "Тоттенхем Хотспур". Підопічні Жозе Моурінью по ходу сезону спустилися з другого місця на шосте, а в разі поразки можуть впасти і на восьме. "Вулверхемптон" поступово віддаляється від зони Ліги чемпіонів, розрив становить вже шість очок. Саме тому обидві команди будуть боротися за перемогу.

28 грудня 2020, понедельник

Наступний 16 тур чемпіонату розтягнеться на три дні.

17:00 • Кристал Пелас - Лестер

19:30 • Челсі - Астон Вілла

22:00 • Евертон - Манчестер Сіті

29 грудня 2020, вівторок

20:00 • Вест Бромвіч - Лідс

20:00 • Саутгемптон - Вест Хем

20:00 • Бернлі - Шеффілд Юнайтед

20:00 • Брайтон - Арсенал

22:00 • Манчестер Юнайтед - Вулверхемптон

30 грудня 2020, середа

20:00 • Тоттенхем - Фулхем

22:00 • Ньюкасл - Ліверпуль

1 січня 2021, п'ятниця

Справжнє свято подарує 17 тур, який триватиме чотири дні. Уболівальники матимуть можливість побачити абсолютно всі матчі, оскільки жодна з десяти зустрічей не буде проходити одночасно.

19:30 • Евертон - Вест Хем

22:00 • Манчестер Юнайтед - Астон Вілла

2 січня 2021, субота

14:30 • Тоттенхем - Лідс

17:00 • Кристал Пелас - Шеффілд Юнайтед

19:30 • Брайтон - Вулверхемптон

22:00 • Вест Бромвіч - Арсенал

3 січня 2021, неділя

14:00 • Бернлі - Фулхем

16:15 • Ньюкасл - Лестер Сіті

18:30 • Челсі - Манчестер Сіті

4 січня 2021, понеділок

22:00 • Саутгемптон - Ліверпуль

У перший понеділок нового року відбудеться один матч після якого АПЛ бере невелику паузу, щоб провести гри Кубка Англії, а найближчі поєдинки чемпіонату заплановані на 12 січня.

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Ла Ліга також не збирається відпочивати на свята. Перед 15 туром лідерами чемпіонату є мадридські клуби. Перше місце займає "Атлетіко", слідом йде "Реал". У обох команд по 32 очки, але "матрацники" зіграли на два матчі менше. Третя команда йде з відставанням в 6 очок після 16 ігор.

29 грудня 2020, вівторок

18:00 Севілья - Вільярреал

20:15 Барселона - Ейбар

22:30 Леванте - Бетіс

22:30 Кадіс - Вальядолід

30 грудня 2020, середа

18:00 Гранада - Валенсія

20:15 Атлетіко Мадрид - Хетафе

20:15 Сельта - Уеска

22:30 Ельче - Реал Мадрид

31 грудня 2020, четвер

15:00 Атлетик Більбао - Реал Сосьєдад

17:15 Осасуна - Алавес

2 січня 2021, субота

15:00 Вільярреал - Леванте

17:15 Бетіс - Севілья

19:30 Хетафе - Вальядолід

22:00 Реал Мадрид - Сельта

3 січня 2021, неділя

15:00 Атлетик Більбао - Ельче

17:15 Алавес - Атлетіко Мадрид

19:30 Реал Сосьєдад - Осасуна

19:30 Ейбар - Гранада

22:00 Уеска - Барселона

4 січня 2021, понеділок

22:00 Валенсія - Кадіс

6 січня 2021, середа

22:00 Атлетик - Барселона