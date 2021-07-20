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Смоленська катастрофа: Польща звинуватила РФ у "неповазі принципів цивілізованого світу"

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Варшава, Вівторок 20 липня 2021 22:56
Смоленська катастрофа: Польща звинуватила РФ у "неповазі принципів цивілізованого світу" Фото: РФ відмовляється повертати уламки літака президента Качинського (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що Росія не поважає принципи цивілізованого світу. Москва відмовляється повернути уламки літака президента Леха Качинського, що розбився у 2010 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolsce.

За словами Пшидача, зараз діалог між Москвою і Варшавою можливий тільки на низькому рівні, а для Польщі Росія - це "великий виклик". Він зазначив, що Польща має намір "вплинути" на Росію за допомогою Євросоюзу.

"Росія не виконує свої обов'язки. Вона не відповідає на заклики міжнародної спільноти", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали при катастрофі літака президента Леха Качинського в квітні 2010 року.

У президента Росії Володимира Путіна виключили видачу російських авіадиспетчерів Польщі.

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