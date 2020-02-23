СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 21 лютого зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляється в опублікованому 22 лютого звіті СММ ОБСЄ в Україні.

Так, у Донецькій області спостерігачі констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (195), ніж у попередньому звітному періоді (90 вибухів).

Дві третини порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також у районах на північ і північно-північний схід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (95), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (27 вибухів).

Зазначається, що понад половину порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на північ і північний схід від н. п. Березівське (непідконтрольний урядові, 53 км на північний захід від Луганська).

Нагадаємо, 18 лютого ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 2300 вибухів. Вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий і 5 бійців ООС отримали поранення.