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СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 танків поблизу окупованих Луганська і Донецька

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 11:50
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Танки зафіксовані за допомогою аерофотозйомки

В окупованих районах Донецької та Луганської областей спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували за допомогою аерофотозйомки розташування понад 100 танків. Про це зазначається у звіті СММ ОБСЄ.

Повідомляється, що танки знаходяться в декількох десятках кілометрів від окупованих Луганська і Донецька.

Згідно з інформацією ОБСЄ, 26 травня аерофотозйомка показала наявність 57 танків приблизно в 4 км на південний схід від Тернового; 34 танки біля Круглика; 19 танків, вісім самохідних мінометів (або гаубиць) і 24 міномета (або гаубиці) близько Мирного; 13 танків поблизу Шимшиновки; вісім танків і сім мінометів (або гаубиць) близько Міусинська; а також 24 резервуара і чотири ракетно-космічних комплекси типу "земля-повітря" поблизу Бугаївки.

Крім того, 27 травня дальній безпілотник СММ зафіксував 34 танка приблизно в 4 км на південний схід від Тернового; дев'ять самохідних гаубиць, сім гаубиць, які буксируються, сім танків і чотири ракети класу "земля-повітря" 6 км на південний схід від Міусинська; а також 21 танк, 12 гаубиць, які буксируються, вісім самохідних гаубиць, шість протитанкових гармат і 15 поблизу Мирного.

Нагадаємо, раніше спеціальний посланник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну".

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Теги публікації: Донбас, ОБСЄ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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