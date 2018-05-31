СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 танків поблизу окупованих Луганська і Донецька

Танки зафіксовані за допомогою аерофотозйомки

В окупованих районах Донецької та Луганської областей спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували за допомогою аерофотозйомки розташування понад 100 танків. Про це зазначається у звіті СММ ОБСЄ.

Повідомляється, що танки знаходяться в декількох десятках кілометрів від окупованих Луганська і Донецька.

Згідно з інформацією ОБСЄ, 26 травня аерофотозйомка показала наявність 57 танків приблизно в 4 км на південний схід від Тернового; 34 танки біля Круглика; 19 танків, вісім самохідних мінометів (або гаубиць) і 24 міномета (або гаубиці) близько Мирного; 13 танків поблизу Шимшиновки; вісім танків і сім мінометів (або гаубиць) близько Міусинська; а також 24 резервуара і чотири ракетно-космічних комплекси типу "земля-повітря" поблизу Бугаївки.

Крім того, 27 травня дальній безпілотник СММ зафіксував 34 танка приблизно в 4 км на південний схід від Тернового; дев'ять самохідних гаубиць, сім гаубиць, які буксируються, сім танків і чотири ракети класу "земля-повітря" 6 км на південний схід від Міусинська; а також 21 танк, 12 гаубиць, які буксируються, вісім самохідних гаубиць, шість протитанкових гармат і 15 поблизу Мирного.

Нагадаємо, раніше спеціальний посланник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну".