Сміливі створюють майбутнє: Brave Inventors звітує про перший рік роботи

Перша національна платформа сучасних українських виробів та винаходів військового часу Brave Inventors підводить підсумки першого року роботи. За цей час платформа стала технологічним military tech хабом, де масштабується та розвивається українське винахідництво.

Brave Inventors — платформа, ініційована українською компанією COSMOLOT з метою посилення оборонної галузі України інноваційними рішеннями, посилення ЗСУ сучасною технікою та розвитку технологічності країни за рахунок всебічної підтримки українських винахідників: залучення інвестицій, партнерств, надання промоції та експертної допомоги у вдосконаленні проєктів.

Результати Brave Inventors охопили кілька напрямів:

Локалізація українських військових винаходів

На кінець 2023 Brave Inventors нараховує вже близько 150 винаходів та 100 команд-розробників. Ударні, розвідувальні дрони, військові позашляховики, евакуаційні платформи, роботизовані протези, мобільні ремонтні комплекси, турелі, роботи-сапери та багато інших військових розробок віднайшли необхідну підтримку на платформі.

Винаходи Brave Inventors знаходяться на різних етапах готовності: це ідеї, що вже мають проєкт реалізації, прототипи що тестуються та удосконалюються за запитами військових, а також готові винаходи, що вже мають сертифікацію та серійно постачаються ЗСУ, вже допомагають захисникам та захисницями на фронті Зокрема, БпЛА Punisher, гексакоптер Волиняка, fpv дрони Джміль і Грім та ін.

Залучення фінансування та інвестицій

Київська команда-винахідник БпЛА Punisher в рамках Brave Inventors залучила 100 млн грн від української компанії COSMOLOT. Залучені кошти винахідники спрямували на вироблення 50 модернізованих дронів Punisher, нова комплектація яких дозволила дрону стати стійким до РЕБ. Всі 50 дронів вже працюють на ЗСУ, а співпраця компанії з виробниками стала яскравим кейсом взаємодії винахідників з бізнесом, на допомогу якого розраховує українське винахідництво.

Також винахідники Баггі DRACARYS — військового унікального позашляховика, залучили 300 000 грн для виробництва автомобіля.

Приклад опіки бізнесу над винахідниками наслідувала українська IT компанія, яка наразі допомагає винахідникам створити бізнес модель для інвестицій та подальшої співпраці. Деталі угоди та імена стануть відомі згодом.

Також Brave Inventors залучили для винахідників більше 500 000 грн донатами від небайдужих українців. Донати спрямовуються винахідникам з метою удосконалення та виробництва винаходів для ефективної допомоги ЗСУ.

Команда проєкту Brave Inventors веде переговори із зацікавленими сторонами майже по всьому світу: приватні інвестори з США, потужна інвестиційна компанія з ОАЕ, мілітарна корпорація із Британії та ІТ компанія з Португалії. Окрім того формується перший інвестиційний пул із українських приватних інвесторів, які хочуть фінансувати перемогу через наших розробників.

Партнерства та співпраця

Brave Inventors залучила зацікавлених у наближенні перемоги та розвитку військового підприємництва партнерів. Меморандуми про співпрацю платформа уклала з:

Центром юридичного сервісу Axon Partners, який допомагає командам винахідників з юридичними питаннями.

InVenture Investment — власне профільне видавництво InVenture, яке допомагає винахідникам привернути увагу інвесторів.

Конструкторським бюро “Берил”, яке консультує винахідників платформи з технічних та інженерних питань.

Оборонним інноваційним хабом DEUS HUB.

European Association Of Software Engineering.

Популяризація українського військового винахідництва

Співпраця Brave Inventors з вітчизняними та закордонними ЗМІ дозволила почати популяризацію українських винаходів як в Україні так і закордоном. Зокрема, у Франції та Німеччині. Видавництво The Kyiv Independent присвятило статтю українському винахідництву та розповіли про винаходи платформи — дрон Shoolika та робота Sirko-S. Це підвищує шанси винахідників залучити необхідну фінансову підтримку, а також збільшує зацікавленість світу українськими розробками.

Нещодавно Brave Inventors потрапили до Книги рекордів України за «Найбільшу кількість інвестиційних проєктів представлених одночасно».