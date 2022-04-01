ЗМІ розповіли про нібито кібератаку Китая на Україну. СБУ це заперечує

З чого усе почалося?

Як повідомляє видання The Times, звітами, призначеними для службового користування, з британськими журналістами поділився неназваний посадовець СБУ.

Згідно з документами, уряд Китаю координував кібератаки на більше ніж 600 вебресурсів, які пов’язані з Міністерство оборони України й органами влади. Атаки почались ще перед завершенням Зимових Олімпійських ігор, однак найсильніше припали саме 23 лютого - напередодні вторгнення окупанта.

Китайські хакери, нібито, намагалися викрасти важливі дані й знищити інформацію щодо критичної інфраструктури.

За словами неназваного посадовця СБУ, за кібератаками стояв саме Китай, оскільки атаки грунтувалися на методах й механізмах, які притаманні хакерам Народно-визвольної армії Китаю.

Незалежні експерти з британських й американських аналітичних центрів стверджують, що китайські хакери можуть працювати виключно за наказом китайського уряду.

Як зауважив дослідник американської компанії з кіберзагроз Sentinel Том Гегель, 22 березня йому вдалось, нібито, відстежити куди веде шкідливе програмне забезпечення під час чергової кібератаки. Він побачив, що воно вказує на сервери китайської армії.

Що про це каже СБУ?

За словами Дехтяренка, СБУ не надавала жодної інформації про те, що напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, на військові й інші ресурси України було проведено кібератаки з Китаю.

"Тож СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times. В СБ України наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться", - заявив речник СБУ.