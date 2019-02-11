Суміші Хорольського заводу дитячих продуктів харчування стали лідером продажів в Україні

Бренды «Малютка» и «Малиш» (товарная позиция «Смесь сухая на молочно-зерновой основе из гречневой муки»), которые производит ООО «Хорольский завод детских продуктов питания», стали лидерами в категории Сухих смесей для детского питания по объемам продаж в 2018 году.



Об этом свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании «АСНильсен Юкрейн».

Согласно отчету, доля на рынке заменителей грудного молока за 2018 года Хорольского завода детских продуктов питания (Хорол) составила 52,5 % в натуральном выражении и 34,6 % в денежном эквиваленте. Это позволило заводу выйти на первое место по продажам в Украине в сегменте молочных смесей за 2018 год.

ООО «Хорольский завод детских продуктов питания» основан в 1972 году. Он является единственным производителем заменителя грудного молока ТМ «Малиш», ТМ «Малютка», ТМ «Малютка премиум» на территории Украины. Также завод производит каши ТМ «Малышка» и водичку для детей ТМ «Малиш». Все продукты соответствует международным стандартам ISO и НАССР.

