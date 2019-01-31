Смешко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Смешка кандидатом у президенти
Дата рождения: 17 августа 1955 года (63 года)
Партия: самовыдвиженец
Должность: президент Центра стратегических исследований и анализа, экс-глава СБУ
Семья: женат, двое детей
Смешко на выборах 2019. Новости
Игорь Петрович Смешко родился 17 августа 1955 года в городе Христиновка (Черкасская область).
В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище им. С.М.Кирова, в 1991 году - докторантуру Военной академии противовоздушной обороны им. А. М. Василевского, в 2000 году - Национальную академию обороны Украины, в 2002 году - Киевский университет им. Т.Шевченко.
Смешко является автор и соавтором более 100 научных трудов и изобретений в области проектирования головок самонаведения управляемых ракет и систем управления высокоточным оружием.
Военная служба Игорья Смешко началось в 1972 году, в 1977-1979 годах Смешко служил в частях противовоздушной обороны Группы советских войск в Германии.
В 1992 году Смешко занимал должность ответственного секретаря Экспертного научного совета Министерства обороны Украины, после этого - до середины 1995 года - военный атташе по вопросам обороны Украины в США.
В 1995-1998 годах Смешко возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины, а с апреля 1998 по февраль 1999 года был заместителем главы комитета.
В 1997-2000 годах Смешко возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины. После этого, в 2000-2001 годах был атташе по вопросам обороны, военным атташе при посольстве Украины в Швейцарии, постоянным представителем Минобороны при международных организациях в Женеве.
В 2002-2003 годах Смешко был заместителем, а также первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
С сентября 2003 года - 4 февраля 2005 года Смешко возглавлял Службу безопасности Украины.
В декабре 2005 года Смешко был уволен с военной службы в звании генерал-полковника.
С 2006 года Смешко возглавляет Центр стратегических исследований и анализа, с 2009 года является главой Всеукраинской общественной организации "Сила и Честь", а с декабря того же года - председатель политической партии "Сила и Честь".
Фото: Игорь Смешко (facebook.com/ipsmeshko)
В апреле 2014 года Смешко был назначен советником президента Украины, в октябре 2014 года президент Петр Порошенко назначил Смешко советником президента и руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.
Игорь Смешко женат, есть двое сыновей.
Фото: Игорь Смешко с супругой Юлией (facebook.com/gordondmitry)