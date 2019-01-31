Смешко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Смешка кандидатом у президенти

Дата рождения: 17 августа 1955 года (63 года)

Партия: самовыдвиженец

Должность: президент Центра стратегических исследований и анализа, экс-глава СБУ

Семья: женат, двое детей

Смешко на выборах 2019. Новости

Биография

Военная карьера

Политическая деятельность

Семья

Смешко на выборах 2019. Новости

30 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Игоря Смешко кандидатом в президенты на выборах.

Биография

Игорь Петрович Смешко родился 17 августа 1955 года в городе Христиновка (Черкасская область).

В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище им. С.М.Кирова, в 1991 году - докторантуру Военной академии противовоздушной обороны им. А. М. Василевского, в 2000 году - Национальную академию обороны Украины, в 2002 году - Киевский университет им. Т.Шевченко.

Смешко является автор и соавтором более 100 научных трудов и изобретений в области проектирования головок самонаведения управляемых ракет и систем управления высокоточным оружием.

Военная карьера

Военная служба Игорья Смешко началось в 1972 году, в 1977-1979 годах Смешко служил в частях противовоздушной обороны Группы советских войск в Германии.

В 1992 году Смешко занимал должность ответственного секретаря Экспертного научного совета Министерства обороны Украины, после этого - до середины 1995 года - военный атташе по вопросам обороны Украины в США.

В 1995-1998 годах Смешко возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины, а с апреля 1998 по февраль 1999 года был заместителем главы комитета.

В 1997-2000 годах Смешко возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины. После этого, в 2000-2001 годах был атташе по вопросам обороны, военным атташе при посольстве Украины в Швейцарии, постоянным представителем Минобороны при международных организациях в Женеве.

В 2002-2003 годах Смешко был заместителем, а также первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С сентября 2003 года - 4 февраля 2005 года Смешко возглавлял Службу безопасности Украины.

В декабре 2005 года Смешко был уволен с военной службы в звании генерал-полковника.

Политическая деятельность

С 2006 года Смешко возглавляет Центр стратегических исследований и анализа, с 2009 года является главой Всеукраинской общественной организации "Сила и Честь", а с декабря того же года - председатель политической партии "Сила и Честь".

Фото: Игорь Смешко (facebook.com/ipsmeshko)

В апреле 2014 года Смешко был назначен советником президента Украины, в октябре 2014 года президент Петр Порошенко назначил Смешко советником президента и руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Семья

Игорь Смешко женат, есть двое сыновей.

Фото: Игорь Смешко с супругой Юлией (facebook.com/gordondmitry)