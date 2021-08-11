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Смертоносніший за інші. У США виявили новий штам COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

Американські вчені заявили про високу смертоносність нового штаму коронавірусу "Йота". Вперше він був виявлений у місті Нью-Йорк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Medical.

"Варіант B.1.526 SARS-CoV-2, також відомий як варіант "Йота", був вперше виявлений в Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Пізніше він був виявлений у всіх 52 штатах США, а також в 27 країн світу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, серед людей віком від 45 років смертність від штаму B.1.526 SARS-CoV-2, складає до 82% відсотків.

Вказано, що "Йота" - більш патогенний штам, швидкість його поширення більше всіх інших різновидів коронавірусу на 25%.

Зазначено, що "Йота"-варіант може долати імунітет у людей які вже перехворіли на коронавірус у 10% випадків.

Нагадаємо, дві групи дослідників виявили, що в Нью-Йорку швидко поширюється новий штам коронавірусу.

Вчені стурбовані, що мутація може послабити ефективність вакцин від COVID-19.

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