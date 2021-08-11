Смертоносніший за інші. У США виявили новий штам COVID-19

"Варіант B.1.526 SARS-CoV-2, також відомий як варіант "Йота", був вперше виявлений в Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Пізніше він був виявлений у всіх 52 штатах США, а також в 27 країн світу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, серед людей віком від 45 років смертність від штаму B.1.526 SARS-CoV-2, складає до 82% відсотків.

Вказано, що "Йота" - більш патогенний штам, швидкість його поширення більше всіх інших різновидів коронавірусу на 25%.

Зазначено, що "Йота"-варіант може долати імунітет у людей які вже перехворіли на коронавірус у 10% випадків.