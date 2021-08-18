Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень більш ніж на 20%

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-червень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 21,6%, у тому числі в червні - на 4,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
Всього з початку року в Україні померло 349 041 людина. Це на 62 031 смерть більше, ніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб. У тому числі в червні померло 49 077 осіб (у червні 2020 року - 47 043 осіб).
Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 132 595 осіб (минулого року 139 134), міграційний приріст склав 11274 осіб (минулого року - 7598).
За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2021 року становила 41 383 182 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 205 172 осіб (у тому числі за червень - на 25 057 осіб).
Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.
За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.