Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 25%

Всього з початку року в Україні померло 299 964 осіб. Це на 59 997 смертей більше, ніж за січень-травень 2020 року, коли померло 239 967 осіб. У тому числі в травні померло 57 293 осіб (у травні 2020 року - 44 680 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 109 626 осіб (минулого року 115 968), міграційний приріст склав 10 223 осіб (минулого року - 7 341).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2021 року становила 41 408 239 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 180 115 осіб (у тому числі за травень - на 34 376 осіб).