Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень більш ніж на 15%

Всього з початку року в Україні померло 439 430 осіб. Це на 61 115 смертей більше, ніж за січень-серпень 2020 року, коли померло 378 315 осіб. У тому числі в серпні помер 43 538 осіб, що менше, ніж у серпні 2020 року (44 008 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 180 828 осіб (минулого року 193 138), міграційний приріст склав 12 713 осіб (минулого року - 6 759).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2021 року становила 41 342 465 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 245 889 осіб (у тому числі за серпень - на 19 928 осіб).