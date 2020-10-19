Смертність в Україні, як і раніше, ниже ніж роком раніше

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-серпень 2020 року. Смертність населення під час пандемії коронавірусу, як і раніше, нижче, ніж у минулому році.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 378 315 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 16 304 осіб. Так, за січень-серпень 2019 року померло 394 619 осіб.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 193 138 осіб (минулого року - 207 573), міграційний приріст склав 6 759 осіб (минулого року - 10 034).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2020 року становила 41 723 998 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 178 418 осіб, у тому числі за серпень - на 19 937 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за перші 7 місяців 2020 року від COVID-19 померло 1 556 українців.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.