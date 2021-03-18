RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Смертність в Україні на початку року зросла на 7,5%

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 7,5%.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 57 721 осіб. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 роки, коли померло 53 610 осіб.

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 21 931 осіб (минулого року 27 928), міграційний приріст склав 2 272 особи (минулого року - 3 170).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 554 836 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 33 518 осіб.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Державна служба статистикинаселениедемография
Читайте також
Демографічна криза: Кабмін просять розробити держпрограму
Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року
Прогноз погоди