Смертність в Україні на початку року зросла на 7,5%

Всього з початку року в Україні померло 57 721 осіб. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 роки, коли померло 53 610 осіб.

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 21 931 осіб (минулого року 27 928), міграційний приріст склав 2 272 особи (минулого року - 3 170).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 554 836 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 33 518 осіб.