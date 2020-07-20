Смертність в Україні з початку року значно нижчою за торішню

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-травень 2020 року. Природний спад населення сповільнився.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 239 967 осіб, порівняно з минулим роком смертність скоротилася. Так, за січень-травень 2019 року померло 260 934 осіб.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 115 968 осіб (в минулому році - 126 723), міграційний приріст склав 7 341 осіб (у минулому році - 11 842).

ukrstat.gov.ua

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 червня 2020 року становила 41 785 758 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 116 658 осіб, в тому числі за травень - на 20 463 осіб.

ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-квітень.

Всього за перші чотири місяці року померло 195 287 осіб. За офіційними даними, від COVID-19 померло 252 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 10 осіб.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб.

За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.