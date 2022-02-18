Смертність в Україні за 2021 рік зросла, населення скоротилося на 420 тисяч осіб

Всього за рік в Україні померло 714 263 осіб. Це на 97 428 смертей (на 15,8%) більше, ніж за січень-грудень 2020 року, коли померло 616 835 осіб.

У тому числі в грудні померло 64 264 осіб (у грудні 2020 року - 67 663 осіб).

Крім того, за 2021 рік в Україні народилося 271 984 осіб (у 2020 році - 293 457), міграційний приріст склав 21 261 осіб (у 2020 році - 9 316).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2022 року становила 41 167 336 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 421 018 осіб (у тому числі за грудень - на 40 770 осіб).