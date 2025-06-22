Смертник подорвал себя в православной церкви в Дамаске: что известно

По данным сирийского информационного агентства, террорист-смертник подорвал себя внутри здания. Отмечается, что данный подрыв является первым подобным случаем за последние годы.

Согласно местным источникам, террорист-смертник подорвал себя с помощью взрывного жилета внутри церкви во время мессы. Перед этим, как сообщают СМИ мужчина открыл огонь по нескольким гражданским лицам, которые молились.

По предварительным данным известно, что пострадали более 30 человек. Среди них есть как погибшие, так и раненые.

Телеканал "Сирийские новости" подтвердил факт взрыва, отметив, что сирийские силовые структуры установили оцепление вокруг места взрыва, а спасательные команды продолжают работу по извлечению жертв и эвакуации раненых в ближайшие больницы.

По данным СМИ, террорист смертник был связан с террористической группировкой ИГИЛ.

Обновлено в 20:15.

Местное СМИ SANA передает, что по данным Министерства здравоохранения, погибли девять мирных жителей и еще 13 получили ранения.

Обновлено в 20:20.

Как сообщает SyriaTV, очевидцы, которые находились внутри церкви в момент нападения, видели, как двое вооруженных мужчин начали стрелять по верующим, а затем один из них взорвал себя.

Со своей стороны, Гражданская оборона Сирии обновила данные о жертвах теракта. На данный момент известно, что погибло более 15 человек, а 53 получили ранения.